В направлении Кривого Рога был бой, поделились в оперативном командовании "Юг".

В Николаевской области специфическая группа оккупантов атаковала наблюдательный пост Вооруженных сил Украины, понесла потери и отступила.

Бой произошел на северо-востоке Николаевщины в направлении города Кривой Рог Днепропетровской области, сообщили в оперативном командовании "Юг".

По его данным, противники были в украинской военной форме.

"На северо-востоке Николаевщины в направлении Кривого Рога произошло боестолкновение нашего подразделения со специфической группой вражеских сил. Противник при поддержке двух бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом на рашистах была военная форма ВСУ", - отметили в оперативном командовании.

Вражескую атаку отразили, уничтожены четыре противника.

"Атака была отражена, враг ретировался, оставив четырех своих навсегда", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и жилье мирных людей. Оккупанты, в частности, обстреливали Николаев и Кривой Рог.

Защитники Украины давали достойный отпор врагу. В Генштабе ВСУ сообщали, на нашей Родине по состоянию на 24 мая ликвидировали около 29 350 врагов, в том числе более 3 тысяч боевых бронированных машин.

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