Остальная информация уточняется.

Российские оккупанты ударили "Смерчем" по жилым кварталам Николаева, ранен гражданский.

Об этом в переданном журналистам видеообращении сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Вновь по жилым кварталам Николаева нанесен удар системой залпового огня "Смерч", - отметил он.

По словам Назаров, есть данные о ранении гражданского лица.

"Остальная информация уточняется", - добавил спикер командования.

Как известно, в соцсетях около 21:30 24 мая начала появляться информация о взрывах в Николаеве.

Напомним, на Николаевщине нашли гражданские авто с изуродованными и расстрелянными телами.

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