Накануне российские оккупанты ударили "Смерчем" по жилым кварталам Николаева, в результате ранен один гражданский человек.

Несмотря на риск и ежедневные обстрелы со стороны российских оккупантов, все больше жителей Николаевской области возвращается домой.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире информационного телемарафона.

По его словам, обстрелы области с одинаковой плотностью продолжаются ежедневно. Только накануне российские оккупанты ударили "Смерчем" по жилым кварталам Николаева, в результате повреждена многоэтажка и ранен один гражданский.

Председатель Николаевской ОВА отметил, что с военной точки зрения особого смысла в таких обстрелах Николаевщины он не видит.

"Но с политической точки зрения, такие действия российских оккупантов создают ежедневную угрозу для людей, чтобы они выезжали. А потом на российском телевидении можно сказать - смотрите, оттуда все мирные жители уехали. Остались только нацисты и бандеровцы, которые сидят в Николаеве. Поэтому можно палить из тяжелой артиллерии", - пояснил Ким.

Председатель Николаевской ОГА подчеркнул, что это будет сплошная ложь со стороны российских оккупантов.

"Наоборот, сейчас жители возвращаются в Николаев и вообще, по всей области. Многие люди едут обратно домой, хотя и понимают, что это рискованно. Возвращаются по разным объективным причинам, потому что уже устали жить на чужбине", - сказал он.

Председатель Николаевской ОВА также отметил, что на Николаевщине повреждено или полностью уничтожено более 3,5 тыс. зданий, но уже готовится план восстановления области.

"Есть программа президента Украины по восстановлению страны. В рамках этого, мы уже собираем и просчитываем все данные для восстановления объектов. Там 16 кластеров, среди них инфраструктура, здания, памятники истории. Одновременно то, что возможно, мы уже ремонтируем. Работу по восстановлению временно оккупированных общин и поселков будем реализовывать, когда освободим территорию от русского врага", - подчеркнул Ким.

Председатель Николаевской ОВА добавил, что сейчас основная проблема в Николаевской области - это отсутствие трудовой занятости у людей, потому что бизнес пока не возобновил работу.

"Склады с гуманитарной помощью есть, потому что помогает вся страна и международные партнеры. Все развозится и раздается, даже на линии разграничения. Вода в зданиях Николаева также есть, хотя пока только техническая. Проблемы с питьевой водой для водопровода планируем за месяц-два решить", - сообщил Ким.

Как сообщал УНИАН, в апреле из-за боевых действий вблизи Николаева были повреждены две ветки водопровода, который подавал воду в город.

3 мая правительство выделило 56 млн грн "Николаевводоканалу" для бурения артезианских скважин, которые должны обеспечить город водой.

11 мая председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в большинстве районов Николаева проблема с водой решена.

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