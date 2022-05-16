Детская больница вместе с родильным домом, где находились беременные женщины, была обстреляна артиллерией российских войск 9 марта

Российские оккупанты начали активно расчищать завалы разбомбленной ими в марте детской больницы в Мариуполе.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Теперь российское МЧС ускоренными темпами "зачищает". Удивительно, но план расчистки завалов вполне совпадает с местами наибольшего разрушения и показательного цинизма русской армии. Драмтеатр. Проспект Мира. Теперь вдруг больница", - написал он.

На опубликованном видео видны грузовики с российскими триколорами, припаркованные недалеко от завалов возле одного из корпусов больницы, экскаваторы и спасателей, вероятно, российского МЧС.

Детская больница вместе с родильным домом, где находились беременные женщины, была обстреляна артиллерией российских войск 9 марта. В результате чего были ранены 17 человек.

Поступок оккупантов президент Владимир Зеленский назвал зверством, подытожив, что лицо России "теряет человечность".

Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что армия России сознательно атаковала детскую больницу. По логике рашистов, там разместили базу "Азова": "Этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, весь медперсонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов".

Фото пострадавших беременных с места происшествия россияне называли "фейком".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 мая российские оккупанты расчищали завалы уничтоженного ими драмтеатра в Мариуполе. К разрушенному зданию даже подтянули грузовики, предположительно, для трупов.

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