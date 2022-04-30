В боях с ВСУ захватчики потеряли уже более тысячи танков.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 23 тыс. 200 личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, с 24 февраля враг потерял: танков ‒ 1008, боевых бронированных машин ‒ 2445, артиллерийских систем – 436, РСЗО - 151, средства ПВО - 77, самолетов – 190, вертолетов – 155, автомобильной техники - 1701, кораблей /катеров - 8, цистерн с ГСМ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня - 232, специальной техники - 32, пусковых установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.

Сообщается, что самые большие потери за минувшие сутки противник понес на Изюмском направлении. Данные уточняются.

Война в Украине: обновленные данные

Продолжаются наступательные действия РФ в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Армия РФ наносит авиационные, ракетные удары и осуществляет артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории Украины, позиций наших войск вдоль линии соприкосновения и в приграничных районах. Продолжается перегруппировка и усиление группировок войск оккупантов.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито четырнадцать атак врага, уничтожено одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: