За сутки украинские военные сбили вражеский Су - 25 и девять беспилотников оккупантов.
Как сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, 29 апреля поражено 10 воздушных целей российских оккупантов.
"Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов 29 апреля уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил, используя при этом различные средства поражения", - говорится в сообщении.
Среди них - переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства.
Напомним, ВСУ на Донбассе взорвали железнодорожный мост с российскими вагонами.