Для уничтожения воздушных целей врага ПВО использовали различные средства поражения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства.

За сутки украинские военные сбили вражеский Су - 25 и девять беспилотников оккупантов.

Как сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, 29 апреля поражено 10 воздушных целей российских оккупантов.

"Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов 29 апреля уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил, используя при этом различные средства поражения", - говорится в сообщении.

Среди них - переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства.

Напомним, ВСУ на Донбассе взорвали железнодорожный мост с российскими вагонами.

Вас также могут заинтересовать новости: