В небе украинского Донбасса сбили один самолет и 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

На Донбассе сегодня успешно отражено 14 атак врага, сбит один самолет и 7 БПЛА.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что в течение текущих суток военнослужащие успешно отбили 14 атак врага и благодаря их умелым действиям и мастерству нанесены потери российским оккупантам.

"В частности украинские защитники уничтожили 11 танков, 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 14 автомобилей врага", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал УНИАН, в течение 28 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага, уничтожили 6 танков, одну артиллерийскую систему, а также сбили один самолет, одну крылатую ракету и 5 беспилотных летательных аппаратов.

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