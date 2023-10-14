Враг пытается прорвать оборону украинских воинов, но тщетно, поделился руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

Российские оккупанты интенсифицировали наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.

Украинские военные отражают вражеские штурмы и наносят врагу потери, сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

"Враг пытается прорвать оборону ВСУ на этом направлении, используя различные силы и средства, включая танки, артиллерию, авиацию и другое вооружение", - рассказал он.

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Так, за сутки на этом направлении россияне 611 раз обстреляли украинские позиции, 13 раз использовали авиацию и 25 раз пытались штурмовать позиции ВСУ. Свои усилия оккупанты сосредоточили вблизи Синьковки, Ивановки, Макеевки, Дубровы и Першотравневого.

"Однако безуспешно, все атаки были отражены, противник понес потери и не имел успеха. За сутки на Лимано-Купянском направлении было ликвидировано 206 оккупантов и 15 единиц техники и вооружения. В частности, 2 танка Т-72, 5 боевых бронированных машин..., несколько пушек..., миномет", - рассказал Евлаш.

В то же время на Бахмутском направлении украинская армия продолжает наступательные действия, в частности, на южном фланге. Россияне на этом направлении находятся в обороне, однако продолжают бить из артиллерии по позициям ВСУ - за сутки таких атак было 543.

На этом направлении украинской армии удалось ликвидировали 109 россиян и 12 единиц их техники. В частности, танк, пушки, автомобильную технику и зенитно-ракетный комплекс. Также удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт роты на этом направлении, 10 российских дронов и семь складов боеприпасов.

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Ранее стало известно, что российские захватчики начали активно пытаться захватить город Авдеевка Донецкой области (Авдеевское направление) и терпят поражения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 970 российских захватчиков и десятки единиц вражеской техники. В том числе почти 60 вражеских танков, бронированных машин и единиц артиллерии.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 286 тысяч 890 своих военных и более 40 тысяч единиц техники и вооружения.

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