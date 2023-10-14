Ликвидировано почти 60 вражеских танков, бронированных машин и артиллерии.

Потери врага в Украине подскочили - за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще почти тысячу российских захватчиков и кучу вражеской техники.

Таким образом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 286 тыс. 890 своих военных, 970 из которых уничтожены за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.

Также подбито 9 вражеских танков (всего 4940), 24 боевые бронированные машины (9337), 26 артиллерийских систем (6833), 1 средство противовоздушной обороны (547), 1 самолет (317), 1 беспилотник оперативно-тактического уровня (5265), 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн (9225) и 4 единицы специальной техники (971).

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Не изменилось за сутки количество уничтоженных российских реактивных систем залпового огня - 811, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1531, подводных лодок - 1, а также кораблей и катеров - 20.

Что сообщалось о потерях врага на 13 октября 2023 года

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 октября, украинские защитники ликвидировали очередной вражеский истребитель Су-25.

Также в Службе безопасности Украины рассказали, что поражение российских кораблей "Буян" и "Павел Державин" было их совместной с ВМС спецоперацией. Для этого было использовано экспериментальное вооружение морских дронов.

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