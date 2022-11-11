В результате российских обстрелов на Днепропетровщине были повреждены жилье мирных жителей и колледж.

Российские оккупанты выпустили более 50 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, россияне в течение ночи терроризировали Никопольский район.

"Под обстрелами три громады - Марганецкая, Никопольская и Мировская. Туда прилетели более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Детали атак уточняются", - рассказал он.

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По словам Резниченко, в результате обстрелов были повреждены жилье мирных жителей и колледж. К счастью, обошлось без пострадавших.

Резниченко также добавил, что в других районах Днепропетровской области на эту минуту спокойно.

Война в Украине - последние новости

Напомним, в утренней сводке 11 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиаударов по территории Украины, в результате враждебных действий пострадали около 20 населенных пунктов. В частности, на Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусиевка Днепропетровской области.

Этой ночью россияне также ударили по Винницкой области. В результате атаки россиян пострадал объект инфраструктуры. К счастью, жертв среди населения нет.

Кроме этого, сегодня российский враг обстрелял жилой дом в Николаеве. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. В результате атаки есть погибшие и раненые. Президент Владимир Зеленский назвал ночную атаку россиян циничным ответом государства-террориста на успехи ВСУ на фронте.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении и опубликовали их перечень. Отмечается, что наступательные действия на указанном направлении продолжаются.

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