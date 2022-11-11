В результате враждебных действий пострадали около 20 населенных пунктов.

За минувшие сутки оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиаударов по территории Украины, в результате враждебных действий пострадали около 20 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Видео дня

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. В Генштабе подчеркивают, что сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.

На других направлениях враг совершал обстрелы. Так, на Северском направлении оккупанты били из минометов в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка на Сумщине.

На Слобожанском направлении враг обстреливал из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечье, Старица, Огурцово, Анискине, Ольховатка.

На Купянском и Лиманском направлениях российские захватчики атаковали из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское.

На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецьк, Нью-Йорк и Майорськ, а на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселая, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельське, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка.

Тем временем на Новопавловском и запорожском направлениях оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.

На Южнобугском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусиевка Днепропетровской области.

Стуация на фронте-что известно

Украинские военные продолжают конрнаступление по всей линии фронта. 10 ноября стало известно об освобождении населенных пунктов на юге Украины, в том числе и Снигиревки в Николаевской области.

Кроме того, ВСУ продвигаются на Херсонщине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что большинство российских военных, которые находились на правом берегу Днепра на Херсонщине, все еще остаются там. Всего там насчитывается около 20 тысяч российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: