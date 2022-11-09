Противники стреляли из "Градов" по Марганецкой громаде.

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов", погиб местный житель.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"После обеда россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили "Градами" по Марганецкой громаде. Убили одного местного жителя", - отметил он.

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Председатель ОВА добавил, что российский снаряд попал прямо в жилой дом.

Резниченко добавил, что детали обстрела выясняются.

Ситуация в Днепропетровской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Враги уже не раз использовали против жителей Днепропетровской области и областного центра разное вооружение, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Утром 8 ноября сообщалось, что противники ночью из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреливали Марганецкую и Никопольскую громады, никто не пострадал.

Сегодня, 9 ноября, в Днепре в результате атаки дронов-камикадзе на предприятие ранены четыре человека, из которых трое находятся в тяжелом состоянии.

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