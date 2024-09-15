Также информаторы помогли сбить редкий БПЛА россиян.

Все чаще российские военные и гражданские идут на сотрудничество с Вооруженными силами Украины. Так, жители Курской области массово сообщают о кадыровцах, потому что только так могут защититься от них, складах боеприпасов и перемещении техники.

"Так же почти за каждым результативным ударом вглубь временно оккупированных территорий стоят люди, которые предоставляют информацию о позициях ПВО, складах боеприпасов или перемещении российских подразделений", - рассказали в Центре национального сопротивления.

В ЦНС напомнили, как в конце августа на Курском направлении подразделения Сил обороны сбили очень редкий разведывательно-ударный БПЛА "Орион" - "такой себе российский "Байрактар" на минималках".

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Всего РФ произвела 30 таких дронов, из которых уже по меньшей мере 7 - сбиты. Их стоимость неизвестна, но инвестиции в этот проект составили около $30 млн.

Производством этих БПЛА занимается российское акционерное общество "Кронштадт", расположенное в городе Санкт-Петербург. Кроме "Ориона" оно выпускает еще несколько других беспилотников и систем для них. По данным ЦНС, в уничтожении этого дрона помог информатор внутри группы, которая занимается обслуживанием и пилотированием этих дронов, и связан с "Кронштадтом".

Это лицо вышло на контакт с представителями определенных подразделений ВСУ и предложило передать информацию о БПЛА, системе управления, подготовке персонала, а главное - как именно захватчики применяют "Орионы" против наших войск. Получив полную информацию Воздушные силы устроили засаду и сбили дорогостоящую российскую "птичку".

Курская операция

Как сообщал УНИАН, россияне нарастили количество своих военных на Курском направлении - их там около 45 тысяч.

В Институте изучения войны объясняли, что россиянам для контратаки на Курщине придется перебросить больше войск с фронта. Сейчас основную ответственность за бои на этом участке несут воздушно-десантные войска, которые перебросили из Украины.

По мнению экспертов, это подтверждает, что командование готово перебрасывать более "элитные" и боеспособные войска. Это им понадобится, чтобы сформировать боеспособные подразделения для проведения контрнаступления и охраны границы.

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