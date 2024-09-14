Россияне стремятся вытеснить оттуда украинские войска и для этого контцентрируют собственные силы.

Россияне значительно нарастили количество своих военных на Курском направлении. Сейчас их там около 45 тысяч. Об этом спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник рассказал в эфире телемарафона.

"Если говорить о данных из открытых источников, то на начало проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, - от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", - сказал он.

По словам спикера, россияне увеличивают интенсивность обстрелов собственной территории, которая сейчас находится под контролем Украины. Сейчас Курщина страдает даже больше, чем украинское пограничье.

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"За прошедшие сутки враг совершил по территории Черниговской и Сумской области 82 обстрела, а по району Курской области, который контролируется Силами обороны, 127 обстрелов, в частности выпустил 37 КАБов", - сообщил он.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, операция в Курской области продолжается. ВСУ ищут новое "слабое звено" российской обороны. По некоторым данным украинские военные совершили прорыв границы в районе курского села Новый Шлях в 9 км от райцентра Глушково.

По оценке американского Института изучения войны, россиянам для контратаки на Курщине придется перебросить больше войск с фронта. Операция по отвоеванию своей территории потребует больше сил и средств, чем они уже сосредоточили.

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