Операция по отвоеванию своей территории потребует больше сил и средств, чем они уже сосредоточили.

Российские солдаты продолжают контратаковать на всем выступлении ВСУ в Курской области. Однако, чтобы создать группировку для длительной операции им придется перебросить больше дополнительных сил из других частей фронта в Украине.

"ISW продолжает отслеживать российские контратаки в Курской области, но еще не наблюдала широкомасштабных боевых действий, которые бы указывали на то, что российские силы начали широкомасштабную скоординированную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области", - отмечается в отчете Института изучения войны.

Вчера президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления россиян, тогда как в Пентагоне эти действия противника назвали "незначительными".

Видео дня

Украинский военный обозреватель Константин Машовец подсчитал, что сейчас на Курщине находится от 33 000 до 35 000 российских военнослужащих. В то же время Зеленский отмечал, что россияне хотят накопить от 60 000 до 70 000 военнослужащих. Это значительно больше чем те 50 тысяч, которые, по подсчетам американцев, нужны РФ для вытеснения ВСУ со своей территории.

По словам аналитиков, до сих пор Кремль в этом вопросе полагался на плохо обученных и экипированных призывников, а также небольшие подразделения регулярных и нерегулярных войск. Поэтому маловероятно, что сейчас руководство РФ отправило на оборону Курщины опытных бойцов.

По оценке ISW, российская операция по отвоеванию своей территории потребует больше сил и средств, чем они уже сосредоточили, особенно, если им не хватает боевого опыта. Сейчас основную ответственность за бои на этом участке несут воздушно-десантные войска, которые перебросили из Украины.

По мнению экспертов, это подтверждает, что командование готово перебрасывать более "элитные" и боеспособные войска. Это им понадобится, чтобы сформировать боеспособные подразделения для проведения контрнаступления и охраны границы.

Курская операция - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские военные, которые осуществили наступательную операцию на Курскую область, продолжают сталкиваться с тяжелыми условиями и большими потерями.

Forbes писал, что ВСУ прорвали оборону в более чем 30 километрах от Курской дуги, но продвижение остановилось.

Вас также могут заинтересовать новости: