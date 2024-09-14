Защитники Украины смогли занять часть населенного пункта Журавли, отметили аналитики.

В РФ продолжается курская операция украинцев, и у наших воинов есть новые успехи - освобождены еще несколько населенных пунктов.

Силы обороны Украины заняли деревню Дуровка и село Ветрено, сообщили аналитики DeepState в своем канале в Telegram. По сведениям экспертов, украинские воины также смогли занять часть населенного пункта Журавли.

В DeepState также обновили карту боевых действий в Курской области.

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Аналитики также сообщили о продвижении противников. "Враг оккупировал Галициновку и Снагость с окружающими поселками и продвинулся в сторону Любимовки, возле Песчаного, Григоровки, Гострого, Георгиевки, в Синьковке, Нью-Йорке и Украинске", - отмечается в сообщении.

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Украинские воины в начале августа начали освобождать территорию Курской области РФ. В конце прошлого месяца главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что под контролем наших бойцов находились уже 100 населенных пунктов.

13 сентября аналитик Forbes Дэвид Экс написал, что украинцы успешно прорвали оборону россиян еще на одном участке границы с РФ и проникли на несколько километров вглубь Курщины.

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