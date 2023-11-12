Новый подход противника к атакам, к сожалению, "может быть эффективным", считает военный эксперт.

Российские оккупанты в прошлом году пытались во всех областях Украины одновременно уничтожить объекты энергетической инфраструктуры, а сейчас изменят тактику.

Противники сосредоточат внимание на том, чтобы "выбить" энергетическую инфраструктуру в каком-то одном регионе или в нескольких, поделился мнением военный эксперт Михаил Жирохов с obozrevatel.com. По его словам, такой подход противника, к сожалению, "может быть эффективным".

"Конечно, россияне будут пытаться изменить тактику. В прошлом году они пытались уничтожить всю систему одновременно, во всех областях Украины, и это им не удалось. Масштабного блэкаута у нас не было. Поэтому я считаю, что они сосредоточатся на выбивании энергетической инфраструктуры в какой - то одной, двух или трех областях", - предупредил собеседник.

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Главное управление разведки Минобороны Украины в начале ноября сообщило, что противники смогли накопить, в частности, 290 модификаций ракет для комплексов "Искандеров" и 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Михаил Жирохов говорил, что больше всего "Искандеры" захватчиков угрожают четырем прифронтовым регионам Украины - Херсонской, Харьковской, Запорожские и Днепропетровской областям.

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