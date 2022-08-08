Российские военные могут пытаться осуществить наступательную операцию на нескольких направлениях, в частности – на Харьковском.

Российские военные могут пытаться осуществить наступательную операцию на нескольких направлениях и это должно произойти в ближайшее время.

Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в комментарии ТСН.

По его словам, обстрелы последних дней – это очередная волна ракетного террора со стороны России и у этой масштабной атаки есть своя причина.

"Возможно, она привязана к предстоящему наступлению, которое должно начаться на этой неделе. Российские военные могут пытаться осуществить наступательную операцию на нескольких направлениях, в частности – на Харьковском. Из-за этого они усиливают ракетные удары", - поделился мнением Жданов.

Он добавил, что РФ уже не может больше тянуть, поэтому если до конца этой недели россияне не начнут наступление, то они будут терять боевой потенциал.

"Сегодня мы навязываем России правила войны", - отметил эксперт.

О контрнаступлении на Херсон Жданов сказал, что в ближайшие дни его не ожидается.

"Пока он отсрочено из-за того, что Россия пытается начать наступательную операцию. Мы фактически продолжаем активную фазу военной операции, в том числе и на юге Украины", – пояснил эксперт.

"Относительно угрозы для ЗАЭС. Она несет определенные угрозы для всех окружающих, потому что это - огромный ядерный объект. О ситуации, которая сложилась вокруг станции, скажу так – Россия очень сильно использует ситуацию для шантажа всего цивилизованного мира. Они угрожают ее заминировать, взорвать, используют ее для прикрытия своих войск", – подчеркнул Жданов.

При этом он отметил, что атомные реакторы расположены в достаточно прочных зданиях, поэтому физически взорвать их довольно трудно.

"Это политический и военный шантаж. Делается он для того, чтобы мы не начинали контрнаступление. Российское командование понимает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины неотвратимо, а успех более вероятен для ВСУ", – выразил уверенность Жданов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня военный эксперт Олег Жданов заявил, что система противовоздушной обороны IRIS, которую ранее обещала передать Украине Германия, может помочь нашей стране закрыть небо. Все зависит от количества передаваемых комплексов.

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