IRIS-T SLM для Украины может быть даже интереснее NASAMS.

Правительство Германии намерено рассмотреть возможность поставки в Украину зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM. Как минимум об этом сообщили немецкие СМИ, ссылающиеся на собственный источник во властных коридорах.

Более того, этот ЗРК может быть уже запущен в Украине с ноября, а обучение украинских операторов может начаться сразу после принятия решения о передаче IRIS-T SLM.

ЗРК IRIS-T SLM

IRIS-T SLM - разработка немецкой компании Diehl Defence, которая идеологически достаточно похожа на норвежский NASAMS. В обоих комплексах используется крайне прагматичное решение по превращению ракеты "воздух-воздух" в зенитную.

Если в NASAMS выбрана американская AIM-120, то немцы уже имели собственную разработку - ракету IRIS-T, которую создавали с 1995 по 2005 год. Но для зенитной версии ее фактически пришлось полностью переделать, потому что это была ракета для ближнего воздушного боя с дальностью пуска до 20 км.

Главная особенность ракеты - крайне сложная комбинированная система наведения на цель, состоящая из сочетания радиокомандной системы, спутниковой навигации и инерциальной системы, а на цель она уже приводится благодаря инфракрасной головке самонаведения.

На первом этапе была разработана версия ЗРК ближнего действия для шведской армии - IRIS-T SLS, которая больше известна под названием RBS-98. В ней использована почти неизменная IRIS-T с инфракрасной головкой, которая получила более мощный двигатель. Учитывая наземный старт, ее дальность действия оценивается на уровне до 20-25 км. RBS-98 завершил финальные испытания летом 2020 года.

Параллельно с доведением до серийного производства IRIS-T SLS, разработчик Diehl Defence продвигает версию IRIS-T SLM - ЗРК средней дальности, который должен обеспечить защиту на расстоянии до 40 км и до 20 км по высоте. Для этого ракету IRIS-T кардинально переработали, увеличили в размерах и заменили инфракрасную головку самонаведения радиолокационной.

Также в сам комплекс добавили полноценную отдельную радиолокационную станцию ​​TRML-4D от еще одной немецкой компании Hensoldt, обеспечивающей обзор на 250 км. Также в комплекс встроена станция радиотехнической разведки от этой же компании. А функционирование комплекса осуществляется благодаря программному обеспечению управления боем IBMS-FC от Airbus.

В первый раз IRIS-T SLM протестировали в составе комплекса в 2014 году. Через четыре года Diehl Defence продал свою разработку Египту, который в итоге заказал 16 ЗРК. Существует неподтвержденная информация, что Каир получил первый комплекс только осенью 2021 года.

IRIS-T SLM vs NASAMS-3

Если отбросить за скобки тот факт, что производство зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM занимает довольно много времени, по крайней мере, на примере с Египтом речь идет о трех годах, то ЗРК выглядит довольно живо и может составить качественную конкуренцию NASAMS-3.

Хотя IRIS-T SLM и NASAMS-3 имеют одинаковую дальность в 40 км и высотность уничтожения целей в 20 км, немецкая разработка отличается вертикальным стартом. И это очень принципиальная черта, потому что это нивелирует воронку мертвой зоны, которая появляется над комплексом с запуском ракет под углом. Также это уменьшает время на пуск, когда цель заходит с неожиданного направления, потому что нет необходимости разворачивать пусковую.

Также в ЗРК IRIS-T SLM более мощный радар видящий цели на расстоянии до 250 км против AN/MPQ-64 Sentinel с 75 км дальности. И хотя возможности собственной РЛС в комплексе уже не имеют критического значения, из-за интеграции ЗРК в единые системы управления противовоздушной обороны, дальность обзора никогда не бывает лишней. Но учитывая стоимость зенитных ракетных комплексов и редкость их заказа, производитель будет готов заменить РЛС на любую в зависимости от желания и кошелька заказчика.

В то же время у NASAMS-3 есть крайне важное преимущество. Норвежцы декларируют, что их комплекс способен уничтожать баллистические цели. Для IRIS-T SLM такой возможности не упоминается.

Еще одно преимущество NASAMS в использовании ракет AIM-120. Это одна из немногих ракет "воздух-воздух", доказавшая свою эффективность в условиях реальных боев. Также, для страны, имеющей на вооружении ее воздушную версию, обслуживания NASAMS будет немного дешевле и проще. Наконец, NASAMS популярнее, а ракета AIM-120 вообще является бестселлером на рынке, то есть и комплекс и ракета будет регулярно обновляться и модернизироваться. Также остается вопрос - какова цена IRIS-T SLM, потому что никакой достоверной информации о стоимости комплекса нет.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM