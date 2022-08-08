Ранее Германия обещала передать Украине систему IRIS.

Система противовоздушной обороны IRIS, которую ранее обещала передать Украине Германия, может помочь нашей стране закрыть небо. Все зависит от количества переданных комплексов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"IRIS - это противоракетная система, она может бороться со всеми видами воздушных целей: самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. У нее, правда, небольшой радиус действия - до 40 км, но при этом она довольно высокая, радиолокационная станция "смотрит" на все 360 градусов и пускает ракету в вертикальном положении. Для этой ракеты не имеет значения, где находится цель - не надо переориентировать пусковую установку или наводить пакет с ракетами в ту зону, где была обнаружена цель. Она пускает ракету вертикально и дальше ракета ложится на необходимый курс для поражения той или иной цели. Вот чем эти комплексы и хороши", - отметил Жданов.

По словам эксперта, одновременно ракеты могут вести и поражать очень большое количество целей. В одну батарею входит две пусковых установки, на одной установке находится 16 ракет.

"Одна батарея, конечно, нас не спасет. Нам надо 5-10 батарей для того, чтобы мы могли закрывать целые направления от крылатых или баллистических ракет. Вот здесь вопрос о безпасности того же Харькова, Николаева, которые страдают от постоянных ракетных обстрелов со стороны РФ. Комплексу IRIS все равно, какую ракету перехватывать", - добавил он.

Ранее в МИД Германии заявили, что Украина может получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM в конце лета - в начале сентября. Сейчас они находятся на завершающей стадии производства.