Система противовоздушной обороны IRIS, которую ранее обещала передать Украине Германия, может помочь нашей стране закрыть небо. Все зависит от количества переданных комплексов.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"IRIS - это противоракетная система, она может бороться со всеми видами воздушных целей: самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. У нее, правда, небольшой радиус действия - до 40 км, но при этом она довольно высокая, радиолокационная станция "смотрит" на все 360 градусов и пускает ракету в вертикальном положении. Для этой ракеты не имеет значения, где находится цель - не надо переориентировать пусковую установку или наводить пакет с ракетами в ту зону, где была обнаружена цель. Она пускает ракету вертикально и дальше ракета ложится на необходимый курс для поражения той или иной цели. Вот чем эти комплексы и хороши", - отметил Жданов.
По словам эксперта, одновременно ракеты могут вести и поражать очень большое количество целей. В одну батарею входит две пусковых установки, на одной установке находится 16 ракет.
"Одна батарея, конечно, нас не спасет. Нам надо 5-10 батарей для того, чтобы мы могли закрывать целые направления от крылатых или баллистических ракет. Вот здесь вопрос о безпасности того же Харькова, Николаева, которые страдают от постоянных ракетных обстрелов со стороны РФ. Комплексу IRIS все равно, какую ракету перехватывать", - добавил он.
Ранее в МИД Германии заявили, что Украина может получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM в конце лета - в начале сентября. Сейчас они находятся на завершающей стадии производства.