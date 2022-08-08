По его словам, Россия имеет колоссальные преимущества в артиллерийских и ракетных средствах. Но за счет эффективности ведения артиллерийского огня на отдельных участках фронта ВСУ имеют успехи в рамках контрбатарейной борьбы.

Вдоль всей линии российско-украинского фронта оккупанты активно используют средства артиллерийского поражения. Именно при поддержке артиллерии они пытаются продвигаться на юго-западном и южном направлении в сторону Бахмута, пытаются продавить позиции ВСУ в направлении на Авдеевку, Пески и Марьинку.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Пусть там идут и тактические бои, но бои очень жестокие, с большим количеством артиллерийских средств. Что касается ситуации на Харьковском направлении, то там также идут бои тактического значения. Россияне пытаются нас поджимать, украинские подразделения проводят контрнаступательные действия. Военные РФ пытаются обеспечить безопасность логистических маршрутов через Волчанск и Купянск, а наши подразделения пытаются выйти на государственную границу", - отметил Селезнев.

По его словам, на фоне этих боев идут активные артиллерийские и ракетные обстрелы Харькова и пригородов.

"Мы видим их жуткие последствия. Поэтому вполне понятна логика украинских сил обороны: чем дальше мы отбросим врага от Харькова, тем меньше возможностей у него будет наносить именно артиллерийских ударов по территории Харькова", - убежден эксперт.

Что касается противостояния на юге, то, по словам Селезнева, там происходит накопление сил и средств российскими оккупантами. Они перебросили туда фактически все десантные подразделения, которые будут участвовать в этой так называемой спецоперации с разных участков российско-украинского фронта, в том числе и раньше главного направления – Изюмского. Всех сосредоточили в районе Херсона и Новой Каховки. Там формируется группировка, которая впоследствии будет проводить наступательные действия.

"Пока не совсем понятно, в каком направлении будет сосредоточение основных усилий. Сейчас идет перегруппировка войск, перемещение штабов российских оккупантов. Наша разведка наблюдает за ситуацией. Но на Херсонском направлении уже сосредоточено 30 БТГР врага, некоторые резервы размещены на территории временно оккупированного Крыма. Поэтому думаю, что в ближайшие несколько дней россияне будут осуществлять перемещение сил и средств, усиливать свою группировку. Часть эшелонов с военными грузами следует из восточного военного округа", - пояснил Селезнев.

Стоит отметить, что ранее Институт изучения войны заявил, что имеет место стратегическое изменение ситуации на фронте: фактически Украина перехватила инициативу, и теперь Россия должна рефлексировать, реагировать на те вызовы, которые создает украинская армия.

Как считает Селезнев, из-за этого в ближайшие несколько дней Россия будет наращивать свою группировку на юге, будут подтягиваться дополнительные резервы.

"Поступила информация о том, что около 12 тыс. тонн грузов военного назначения, прежде всего боеприпасы, перемещаемых с территории Беларуси для усиления возможностей оккупационной армии. Потому что де-факто снаряды в этой войне являются приоритетным видом боевой работы. Как будет развиваться ситуация? Россияне накапливают усилия. Думаю, в ближайшее время будет четкое понимание, куда они будут двигаться. Украинские силы соответственно будут держать оборону. Возможно, там, где нам будет по силам, если будем иметь необходимые ресурсы, мы будем проводить контратакующие действия", - убежден эксперт.

Однако, Селезнев в очередной раз подчеркнул, что преимущество армии Путина в артиллерийских и ракетных средствах колоссальное. Специалисты говорят, что для того, чтобы создать паритет, ВСУ фактически надо собрать все пушки, которые имеют европейские страны-участницы Североатлантического альянса.

"Путинская армия стянула невероятное количество артиллерийских орудий. Но мы знаем, что украинская школа артиллерии является лучшей на территории постсоветского пространства, за счет эффективности ведения артиллерийского огня на отдельных участках фронта мы имеем преимущество и побеждаем в рамках контрбатарейной борьбы", - пояснил он.

Напомним, по данным Генштаба по состоянию на 8 августа 2022, на востоке украинские военные отбили наступление и штурм российских оккупантов на нескольких направлениях, а также обнаружили и уничтожили российские разведгруппы.

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