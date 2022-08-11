Оккупационные власти призвали местных жителей сидеть дома и дышать через ватно-марлевые повязки.

В оккупированном Донецке якобы произошла утечка аммиака на пивоваренном заводе.

Об этом сообщают российские СМИ. Завод расположен в Калининском районе города.

"На улицах Донецка после обстрела чувствуется резкий запах аммиака. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб в противогазах", - пишет российское агентство.

Как сообщается, оккупационные власти призвали местных жителей сидеть дома и дышать через ватно-марлевые повязки. Также утверждается, что "зона поражения химикатами составляет два километра".

Также жителей города просят принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений.

Как известно, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.

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