Танкисты якобы возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Танкисты Западного военного округа РФ погрузили технику на железнодорожные платформы и покидают аннексированный Россией Крым после плановых учений.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к маршу комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около 1000 км после плановых учений", - говорится в сообщении.

Как отметили в МО РФ, после прибытия в пункты постоянной дислокации боевую технику обслужат и подготовят к проведению "плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения".

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после окончания учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и должны были отправиться к месту дислокации 15 февраля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что больше верить увиденным фактам об отводе российских войск, а не заявлениям.

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