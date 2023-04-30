Подводные лодки, оснащенные "Калибрами", вышли на дежурство, когда ослабел шторм.

В Черном море появились два российских ракетоносителей.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ракетоносители вышли на дежурство, когда уменьшился шторм. "С уменьшением силы шторма вражеская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена двумя подводными ракетоносителями. Суммарный залп "калибров" - до восьми единиц", - заявили в командовании.

Военные подчеркивают, что на фоне активности стратегической авиации людям следует быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги.

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Как сообщал УНИАН, утром 30 апреля российские ракетоносители в Черном море отсутствовали.

Массированные обстрелы Украины - последние новости

Напомним, что 28 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину, выпустив 23 ракеты. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 из них, а также два беспилотника.

Одна из ракет попала в дом в Умани, разрушив подъезд и забрав жизни 23 украинцев, среди которых было пятеро детей.

Другая ракета разрушила дом в Днепре, погибли женщина и маленький ребенок. Также было попадание в ангар - из-под его завалов удалось спасти женщину.

В Киевской области обломки ракеты повредили две квартиры в многоэтажке, пострадала 13-летняя девочка.

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