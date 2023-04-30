В Черном море появились два российских ракетоносителей.
Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ракетоносители вышли на дежурство, когда уменьшился шторм. "С уменьшением силы шторма вражеская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена двумя подводными ракетоносителями. Суммарный залп "калибров" - до восьми единиц", - заявили в командовании.
Военные подчеркивают, что на фоне активности стратегической авиации людям следует быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Как сообщал УНИАН, утром 30 апреля российские ракетоносители в Черном море отсутствовали.
Массированные обстрелы Украины - последние новости
Напомним, что 28 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину, выпустив 23 ракеты. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 из них, а также два беспилотника.
Одна из ракет попала в дом в Умани, разрушив подъезд и забрав жизни 23 украинцев, среди которых было пятеро детей.
Другая ракета разрушила дом в Днепре, погибли женщина и маленький ребенок. Также было попадание в ангар - из-под его завалов удалось спасти женщину.
В Киевской области обломки ракеты повредили две квартиры в многоэтажке, пострадала 13-летняя девочка.