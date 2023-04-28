Вероятна новая атака РФ. Это уже вторая волна воздушных тревог за сегодня.

Обновлено 10:40. Отбои воздушных тревог по областям.

Утром 28 апреля в Украине в некоторых областях объявили воздушную тревогу. Сейчас "покраснели" Николаевская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Телеграмм-канале призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу. "Тревоги не игнорируем", - написал он.

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Не пренебрегать сигналами воздушной тревоги призвал и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Фиксируем снова работу авиации на Мариуполем и районом. В направлении Запорожская область / Днепропетровская", - написал он в Телеграмм.

Карта воздушных тревог по состоянию на утро 28 апреля 2023

Россия нанесла удар по Украине утром 28 апреля

После 4: 00 утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силами обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет и два БпЛА.

На Киевщине в Украинке обломки вражеской ракеты попали в многоэтажку, в результате чего пострадала девочка. В Днепре в результате ракетной атаки погибла женщина и двухлетний ребенок. В Умани в результате массированной ракетной атаки 9 человек погибли. Спасательные работы продолжаются.

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