Пострадавшая в результате кровавого удара РФ госпитализирована.

В Днепре из-под завалов ангара, в который попала российская ракета, спасли женщину. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28-го апреля произошел ракетный обстрел города Днепр. Одна из ракет попала в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 м. кв. Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов женщину, 1970 года рождения. Работниками экстренной медицинской помощи госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, возгорание локализовано в 05:54, в 08:35 ликвидировано.

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Удар по Днепру - что известно

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в Днепре в результате ракетной атаки российских оккупантов не менее двух погибших и четверо раненых.

По его информации, одна из ракет разрушила частный дом. Погибли 2-летняя девочка и ее 31-летняя мать. Три человека пострадали. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Также в городе разрушено здание частного предприятия. Там был пожар.

Еще одна ракета попала в строительную базу, где также возник пожар. Сообщалось о пострадавшей 70-летней женщине, которой врачи оказали помощь, ее не госпитализировали.

Массированная атака РФ по Украине 28.04. 2033 - главное

Около 04.00 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

В Умани ракета попала в многоэтажку, в результате чего разрушены квартиры одного подъезда. В результате попадания есть 10 погибших, среди них двое 10-летних детей, и еще 9 раненых, которые доставлены в больницу. Спасены из-под завалов 17 человек. Разбор завалов продолжается. В городе объявлен трехдневный траур.

В Киевской области обломки вражеской ракеты попали в многоэтажку, в результате чего пострадала 13-летняя девочка.

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