В результате падения обломков ракеты в Украинке повреждены две квартиры в многоэтажном доме.

Состояние 13-летней девочки, пострадавшей в результате падения обломков ракеты на многоэтажку в городе Украинка Киевской области, стабильное, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в эфире информационного телемарафона.

"Она доставлена в больницу. Медики сказали, что ее состояние стабильное, все будет хорошо. Оказывают всю необходимую помощь", - сказал глава ОВА.

По его словам, в результате падения обломков ракеты повреждены две квартиры в многоэтажном доме.

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Массированный удар по Украине 28.04. 2023 - главное

28 апреля утром Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины, в результате чего были повреждены здания в Днепре, Умани (Черкасская область) и в городе Украинка Киевской области.

В целом оккупанты запустили из акватории Каспийского моря по территории Украины 23 крылатые ракеты, 21 из которых была сбита.

В городе Умань Черкасской области в результате ракетного удара россиян погибли 11 человек, еще 18 получили ранения. По данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, среди погибших есть двое детей: "К сожалению, уже есть десять погибших. Среди них - двое 10-летних деток".

В свою очередь, в "Укрэнерго" отметили, что утренняя ракетная атака россиян не нанесла вреда энергетической инфраструктуре Украины и не привела к необходимости ограничения потребления, но на востоке страны в результате обстрелов поврежден энергетический объект.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские ракеты попали в многоэтажку Умани по двум причинам. Он не исключил, что дефицитные Х-101 были дефектными, или что оккупанты воспользовались неправильными разведданными. Однако это не отменяет тот факт, что удар по Украине является очередным военным преступлением захватчиков.

Масла подбросил и пост Минобороны РФ, в котором страна-агрессор отчиталась об ударе по гражданским. Минобороны Шойгу выложило фото российской ракеты с подписью "Точно в цель".

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