Сегодня в море усилился шторм, но в акватории находится группировка из 15 кораблей.

В Черном море сократилась количество вражеских ракетоносителей до двух. Сейчас в акватории значительно усилился шторм, но оккупанты продолжают держать там свою группировку.

Как сообщает оперативное командование "Юг", она состоит из 15 кораблей. Среди них - пять больших десантных кораблей и два надводных ракетоносителя, максимальное снаряжение которых - 16 "Калибров".

Военные предупреждают, что угроза ракетного удара остается высокой. Поэтому стоит прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.

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В день ракетного удара 28 апреля РФ вывела в море новые корабли

Напомним, что 28 апреля в Черном море увеличилась вражеская группировка до 17 кораблей, среди которых было три ракетоносителя.

В этот день РФ реализовала очередной массированный обстрел территорий Украины и ударила ракетами по жилым домам в Днепропетровский и Черкасской областях (город Умань). Также обломки упали на дом города Украинка в Киевской области.

Всего за прошедшие сутки враг запустил по Украине 23 крылатые ракеты. Большинство из них (21 боеголовку) сбили силы ПВО.

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