По состоянию на сейчас аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая.

Российские оккупанты второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковщины, зафиксировано 6 прилетов.

"Российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано в общей сложности 6 прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам Синегубова, по состоянию на сейчас аммиака в воздухе не зафиксировано. Он уточнил, что ситуация контролируемая.

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Утечка аммиака в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, вечером 5 июня российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области.

Вражеский снаряд попал в трубопровод с аммиаком. Участок с поврежденной станцией составлял примерно 12 километров, где оставался технический аммиак в объеме 700 тонн.

6 июня стало известно, что в результате разгерметизации аммиакопровода из-за этого обстрела российскими войсками Купянского района произошла утечка технического аммиака непосредственно на участке 2,2 километра, однако пострадавших нет, а доза аммиака в воздухе не превышает норму.

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