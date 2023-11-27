Медленные Т-62 становятся еще медленнее из-за перегрузки динамической броней.

Отчаянно желая заменить десятки танков, которые РФ теряет ежемесячно в своей масштабной войне против Украины, и так же отчаянно желая дать заменяющим танкам боевой шанс пережить их первое столкновение с украинскими войсками, Россия забирает 60-летние танки Т-62 из долгосрочного хранения и оснащает дополнительной броней их стальные корпуса и башни. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что проблема экипажа из четырех человек этих устаревших танков заключается в том, что Кремль, очевидно, не совершенствует двигатели Т-62 мощностью 620 лошадиных сил. Полный набор дополнительной динамической брони (ERA) весит целых три тонны. Весь этот дополнительный вес делает медленный Т-62 еще более вялым.

Как известно, в прошлом году Кремль начал восстанавливать старые Т-62, поскольку его потери современных танков превысили 1000 машин.

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"Благодаря ERA плюс современному прицелу наводчика 1PN96MT-02 для основной 115-миллиметровой пушки этот Т-62 может быть самым модернизированным Т-62. Назовите его Т-62МВ Obr. 2023", - говорится в материале.

Автор пишет, что проблема в том, что дизельный двигатель Т-62МВ выдает всего 620 лошадиных сил. Учитывая, что Т-62МВ с тремя тоннами динамической защиты может весить 45 тонн и более, его мощность составляет менее 14 лошадиных сил на тонну. Т-90М выдает 26 лошадиных сил на тонну; один из украинских М-1А1 американского производства выдает 22 лошадиные силы на тонну.

При этом хорошо подогнанный слой динамической брони, которая взрывается наружу во время удара, чтобы отразить входящий взрыв, по сути, удваивает защиту танка от определенных видов фугасных снарядов. Но в случае с маломощным Т-62МВ Obr. 2023, эта дополнительная защита происходит за счет мобильности. Т-62 никогда не был стремительным танком. Теперь он еще менее быстр.

"Это имеет значение. Как российские, так и украинские вооруженные силы часто развертывают танки для небольших боевых рейдов. Есть немало случаев, когда небольшие группы танков с обеих сторон ускорялись к вражеским позициям, выстрелили несколько снарядов, а затем ускорились прочь, когда к ним приближались ракеты и артиллерия противника", - пишет издание.

По словам автора статьи, танки западного производства, такие как украинские М-1 и бывшие немецкие Leopard 2, имеют преимущество в этих быстрых рейдах, поскольку имеют надежную трансмиссию с высокой скоростью заднего хода - им не нужно тратить десятки секунд на вращение, чтобы на высокой скорости уйти из зоны поражения.

"Большинство танков советского образца, напротив, имеют чрезвычайно медленную передачу заднего хода — и это может привести к гибели экипажей этих танков во время рейда, где каждая секунда имеет значение. Т-62 без трех тонн ERA может двигаться задним ходом со скоростью пять миль в час, по сравнению с максимальной скоростью М-1 25 миль в час задним ходом. С дополнительным ERA, Т-62МВ Obr. 2023 будет еще медленнее", - прогнозирует СМИ.

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