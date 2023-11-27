О сумасшедшей тактике РФ под Бахмутом рассказали в 26 артбригаде имени Дашкевича.

На Бахмутском направлении тяжелые бои, враг продолжает контратаковать, постоянно использует артиллерию и сбрасывает фугасные бомбы.

Об этом сказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

По его словам, на Бахмутском направлении враг контратакует, активнее всего он действует на северном фланге возле Верховки, Богдановки. "И очень горячо на южном фланге - это Клещиевка, Андреевка, где враг контратакует небольшими группами, постоянно работает артиллерия и задействована авиационная составляющая - это управляемые фугасные авиационные бомбы 250 килограммов. Там тяжелые бои. Враг пытается все ближе подойти к населенным пунктам. Пытается их контратаковать. Но безуспешно", - рассказал Калашников.

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Он отметил, что враг не бережет свой личный состав, идет в атаку своеобразными волнами, работают небольшие группы по 8-10 человек.

"Наблюдаем его сумасшедшую тактику, когда он просто теряет людей, но пытается продвинуться. Для него важны наши высоты, которые мы взяли - это Андреевка и Клещиевка, которые дают нам возможность контролировать непосредственно железную дорогу и часть города Бахмут", - подчеркнул пресс-офицер 26-й артбригады.

По его словам, ситуация бывает достаточно динамичная, когда некоторые позиции переходят из рук в руки. "Мы наблюдаем ситуацию, когда оккупанты специально оставались на позициях и работали как приманка - когда наши подразделения заходили, то они поражали не только наш личный состав, но и своих они также не жалели", - рассказал Калашников.

Также он отметил, что были случаи, в частности, этой осенью, когда в Андреевке оккупанты нанесли огневое поражение по своим военнослужащим. По тем, кто сдавался в плен. По его словам, такие случаи нередки, когда оккупанты бьют и по своим также.

Новые неудачные попытки штурмов со стороны России

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки армия РФ вела штурмовые действия на 4 направлениях, но получила "по зубам" от Вооруженных сил Украины. На поле боя произошло 42 боевых столкновения с врагом.

Россияне пытались вести штурмы на Купянском направлении в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Бахмутском направлении Россия также вела штурмы. Бои шли в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, там сдержано 7 атак врага.

На Марьинском направлении также было "горячо". Штурмы РФ пришлось сдерживать в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области (отражено 7 атак).

На Шахтерском направлении Россия пыталась наступать южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области

В то же время враг "зашевелился" на Запорожском направлении - безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области.

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