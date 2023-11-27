Сильный ветер и снег могут повлиять на работу ПВО и авиации.

Термин "нелетная погода" существует не просто. Холод, сильный ветер и плохая видимость, которые сегодня наблюдаются в Украине, влияют на работу авиации, а также на способность РФ "прицельно" бить дронами.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что на работу БПЛА влияет мощность ветра, их может просто сдувать.

"Если сильный ветер, то это может влиять, потому что может просто сдувать те беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты. А БПЛА - это фактически самолет, который имеет свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому непогода несколько влияет", - отметил Игнат.

В то же время он предупредил, резкие перепады температуры с "минусовой" на "плюсовую" могут привести к обледенению фюзеляжа самолетов. Это усложняет работу авиации.

Также плохие погодные условия негативно влияют и на работу ПВО. "Если зенитно-ракетные системы могут без проблем уничтожать летательные аппараты, средства воздушного нападения врага, то есть крылатые ракеты, дроны, то уже для мобильных огневых групп плохая видимость является очень негативным фактором эффективности их работы", - подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Игнат отметил, что сегодняшняя ночь была для Украины достаточно спокойной по сравнению с предыдущими днями. Он отметил, что этой ночью "были моменты применения ракет Х-59, но безуспешно для врага". По его словам, дронов сегодня не было, потому что, очевидно, враг сделал себе передышку после большой партии, которую запустил позапрошлой ночью.

Оккупанты несколько дней обстреливали Украину дронами

Как сообщал УНИАН, ночью 25 ноября российские оккупанты устроили массированную дроновую атаку на Украину.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия запустила рекордное количество ударных БПЛА - около 75" Шахедов", из которых 71 сбили. Основное направление удара - Киев.

Военный эксперт Петр Черник объяснил, почему российским оккупантам важно атаковать именно Киев - "символизм никто не отменял", и что любая тирания строится на символах.

Он отметил, что Россия не может смириться, что "город Киев - мать городов русских", или как они там называют, сопротивляется.

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