Только за последнюю неделю в результате российских атак по Харьковщине погибли семь гражданских лиц.

На этой неделе российские оккупационные войска стали чаще атаковать населенные пункты Харьковской области. Из-за вражеских обстрелов есть жертвы среди мирного населения.

"Действительно, у нас обстрелы по Харьковщине усилились. В частности, мы за последние сутки зафиксировали 24 населенных пункта, которые фактически были под обстрелами. Если анализировать последний месяц, то у нас было 140 обстрелов", – отметил глава Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Глава ОВА уточнил, что 24 атаки из этого числа были ракетными ударами по Харькову и другим населенным пунктам.

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"У нас, к сожалению, страдают гражданские, потому что исключительно враг бьет по гражданской инфраструктуре, по критической инфраструктуре. Это населенные пункты приграничья, на севере, на северо-восточном направлении, на Купянском направлении, на Волчанском направлении. За последние дни у нас, к сожалению, погибли в результате таких обстрелов семь гражданских людей и еще более 10 человек получили ранения", – рассказал Синегубов.

Обстрелы Харьковщины: последние новости

В течение суток, 14 мая 2023 года, российские войска атаковали из артиллерии, минометов и с использованием авиации населенные пункты Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. В результате вражеских обстрелов погибли два гражданских человека.

Кроме того, 13 мая россияне обстреляли село Хатнее Купянского района и Огуречное Чугуевского района. Два человека получили ранения.

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