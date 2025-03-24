Сейчас известно о 28 пострадавших.

Россия нанесла сегодня, 24 марта, ракетный удар по центру города Сумы. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Владимир Артюх в Facebook.

"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек, школа. Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы, здоровы", - отметил он.

При этом Артюх отметил, что спасательные службы работают над ликвидацией последствий, тушением пожаров. По его словам, происходит поквартирный обход в многоэтажках по оказанию помощи пострадавшим людям.

В то же время и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что уже известно о 28 пострадавших в результате российской атаки по городу. Среди них - четверо детей.

"Для оказания помощи пострадавшим будут развернуты штабы в детских садах №10 и №25", - добавил он.

Атаки РФ на мирные города Украины

Как сообщал УНИАН, пока США ведет с РФ разговоры о перемирии, россияне продолжают атаковать мирные населенные пункты Украины. Вечером 21 марта враг атаковал Запорожскую область. В результате обстрелов погибли и пострадали гражданские люди. В одном из районов города погибла целая семья - 38-летняя мать, 41-летний отец и их 17-летняя младшая дочь.

16 человек получили ранения, среди которых девятимесячный младенец. Повреждены объект инфраструктуры, здание детского сада, автомобили, многоэтажные и частные дома.

Также 23 марта российские террористы атаковали Украину дронами. Под ударами в этот день был и Киев, вражеский дрон попал в многоквартирный дом. Погибли три человека, среди них 5-летняя девочка и ее отец. А самому молодому пострадавшему в результате российской атаки - 11 месяцев.

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