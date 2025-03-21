Мониторинговые каналы предполагают, что некоторые "шахеды" были с термобарической боевой частью.

Одна женщина погибла в результате атаки армии РФ по Запорожью. Об этом сообщил руководитель ОВА Михаил Федоров.

"Атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. Только что спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело женщины", - написал он.

По его словам, до 6 выросло количество раненых из-за вражеского удара по Запорожью: два человека в крайне тяжелом состоянии.

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"Более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. В результате атаки произошло возгорание жилых домов, частных авто, объектов социальной инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома", - добавил Федоров.

Мониторинговые каналы предполагают, что некоторые "шахеды" были с термобарической боевой частью.

Кроме того, в Киеве в результате падения обломков сбитого вражеского дрона на крышу жилого дома в Подольском районе - произошло возгорание. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Атаки РФ на Украину

Накануне из-за массированной дроновой атаки по Одессе, во время которой российские оккупанты применили новую тактику, в городе вспыхнули масштабные пожары, ожоги получили трое 17-летних парней.

Сообщалось, что под ударами были объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены и разрушены здания двух торговых центров, ряд магазинов, СТО, автосалон, складские помещения частного предприятия, здание гипермаркета и машины горожан.

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