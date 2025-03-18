Сейчас наступление РФ на севере имеет тактический характер.

Российским оккупантам удалось закрепиться в Новеньком на Курщине и дальше они пытаются наступать в сторону Басовки. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал в эфире на Радио NV.

"Это следующее село по цепи. Далее за Басовкой находится Юнаковка. А на ней находится трасса, через которую идет снабжение на весь этот плацдарм в Курской области. Это единственная трасса, которая там есть. Все остальные - это грунтовые дороги, по которым перевозить значительные объемы товаров, провести ротацию личного состава будет очень трудно", - сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что сейчас российские оккупанты там атакуют малыми пехотными группами. Поэтому о массированной атаке в сторону Сум пока речь не идет.

Видео дня

"Нельзя сказать, что там сотни тысяч личного состава, которые смогут прорвать нашу оборону и пройти на город Сумы. Бои носят более тактический характер. Но наш плацдарм держится. И роль этих плацдармов - это буферная зона. Чтобы бои происходили не на нашей территории. А в сторону российской территории. Сейчас наши войска там держат стратегические высоты. Они более удобны для ведения обороны", - отметил Нарожный.

Он также объяснил, для чего Украине было необходимо начинать операцию в Курской области:

"Чтобы защитить Сумы и город Харьков. Оттянуть от Харькова и Сум атаки. Мы видели огромные бои, сброс трехтонных КАБов на город Суджа. За вчерашний день 139 враг применил. Из них 44 - на плацдарм в Курской области. То есть все эти удары, если бы не было этого удара - были бы по территории Сумской или Харьковской области".

Ситуация на Курщине: важные новости

Накануне Генштаб показал карту боевых действий на Курщине. По информации ведомства, Силы обороны Украины продолжают удерживать ряд территорий России.

По словам министра обороны Рустема Умерова, ни одно украинское подразделение в Курской области РФ не находится в окружении. Он также отметил, что Силы обороны "продолжают оборонительные действия, контролируя значительную вражескую территорию".

Тем временем украинские бойцы в интервью BBC рассказали о своей операции по выходу из Курской области. Они отметили, что отступление было "катастрофическим" и похожим на "фильм ужасов". Также один из бойцов отметил, что находясь в Судже 9 марта, там была "паника и обвал фронта".

Вас также могут заинтересовать новости: