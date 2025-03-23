Пожары зафиксированы в разных районах города.

Российские террористы атакуют Украину дронами. Под ударами, в частности Киев – там, по предварительным данным, вражеский дрон попал в многоквартирный дом.

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Обновлено 01:16: В Днепровском районе зафиксировано еще одно падение обломков на 20 этаже жилого дома, сообщает Тимур Ткаченко. Информация о пострадавших уточняется.

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Обновлено 01:06: В Подольском районе также зафиксировано возгорание на 16 этаже многоквартирного дома – уже по другому адресу. Информация о пострадавших уточняется, заявили в КГВА.

В Шевченковском районе в результате падения обломков поврежден автомобиль.

Обновлено 01:01: Падение обломков также зафиксировано в Деснянском районе, пожар на открытой местности, информирует начальник КГВА.

"В Днепровском районе возгорание в заведении питания. В Подольском районе возгорание на 20 этаже многоквартирного дома", – заявил Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков в промзону в Голосеевском районе. Предварительно – без пострадавших.

Ранее местные власти сообщали о пожаре в многоквартирном доме в другом районе города.

"По предварительной информации, вражеский БпЛА попал в многоквартирный дом в Днепровском районе. На место направляются службы. Информация о пострадавших устанавливается", – заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в 00:27 23 марта.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко писал, что зафиксировано "попадание обломков в жилой дом в Днепровском районе".

"Горит на верхних этажах. Экстренные службы направляются на место. В столице работают силы ПВО", – добавил он.

Также в КГВА информируют о падении обломков в Голосеевском районе столицы. В то же время Кличко сообщает и о падении обломков на нежилое помещение в Днепровском районе города.

Атаки РФ по Украине

Россияне, несмотря на разговоры о перемирии, продолжают ежедневно атаковать мирные украинские города. Так, вечером 22 марта враг атаковал Запорожскую область. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что россияне нанесли не менее 4 ударов КАБами по Запорожскому району. Несколько поселков остались без электричества.

Кроме того, РФ атаковала Запорожье 21 марта. В результате вечерней атаки пострадали 16 человек. Во время обстрела погибла семья – родители и их 17-летняя дочь.

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