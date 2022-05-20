Россия продолжает обстреливать Украину ракетами / иллюстрация REUTERS

Днем в пятницу, 20 мая, Россия обстреляла объект инфраструктуры в Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Прилет" в Лубенской громаде по объекту инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали – позже", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, как 12 мая оккупанты нанесли новые удары по Кременчугскому НПЗ в Полтавской области. 

В начале апреля оккупанты массированно обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и окружающие склады горюче-смазочных материалов.

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