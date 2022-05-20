Трое гражданских получили ранения.

Оккупационные войска Российской Федерации попали ракетами по железнодорожному вокзалу города Малин Житомирской области.

Местные жители сообщают о двух взрывах вблизи железнодорожного вокзала.

Факт обстрелов подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк для "Общественного".

"На Житомирщине утром зафиксировали два взрыва в районе города Малин. На Житомирщине воздушную тревогу объявили в 8:20. Сейчас тревога все еще продолжается, оставайтесь в укрытиях", - сказал глава администрации.

Жители Малина сообщили, что оккупанты попали в неосновную железнодорожную колею, которой и так не пользовались, ведь ей есть альтернативы. Трое гражданских получили ранения. Повреждены около ста домов, электропитание в городе будет скоро восстановлено.

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