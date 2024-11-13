Киричевский напомнил, что ранее были случаи, когда россияне атаковали, например, военные объекты, используя сравнительно небольшое количество ракет.

Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что россияне могли выполнить определенные задачи во время массированного удара по Украине утром 13 ноября.

По его мнению, они могли выполнять сопутствующие задачи, такие как проверка реальной способности нашей системы ПВО и реакция на атаки.

"Это могло привести к внесению корректив в их планы по массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Важно помнить, что россияне в своих военных доктринах пытаются действовать комплексно, и даже сам ракетный удар является частью их стратегии, которая включает не только запуск ракет с носителей, но и психологическое воздействие на страну-противника, в этом случае на нас. Хотя не исключено, что такие действия могут быть направлены и против других западных стран", - сказал он в эфире "Эспрессо".

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Эксперт все же считает, что это должен был быть комбинированный удар с конкретной целью. Он напомнил, что ранее были случаи, когда россияне атаковали, например, военные объекты, используя сравнительно небольшое количество ракет. Аналитик добавил:

"Возможно, они слишком серьезно отнеслись к некоторым нашим медиаресурсам, которые заявляют, что "шахеды" не сбиваются, ПВО неэффективна, или же поверили в собственную пропаганду о слабости нашей противовоздушной обороны".

Ракетная атака РФ 13 ноября

Утром 13 ноября вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. По данным Киевской городской военной администрации, для этого враг, вероятно, применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

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