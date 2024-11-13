Ракеты уже в воздушном пространстве Украины. Они маневрируют и исчезают с радаров.

В ночь на 13 ноября Россия подняла в небо стратегическую авиацию и осуществила пуски крылатых ракет по Украине.

По данным Воздушных сил, около 3:20 зафиксирован взлет до 6 бортов Ту-95мс, из Оленегорска. Они должны были добраться до пусковых рубежей ориентировочно в 5:00.

Впоследствии стало известно, что российская авиация осуществила пуск ракеты в направлении Киевщины через Черниговскую область. Затем ракета изменила курс на Полтавщину.

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Через несколько минут в ВС сообщили, что ракета продолжает движение на севере Черкасской области. Курс юго-западный. Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу.

По данным мониторинговых каналов, крылатые ракеты исчезают с радаров, поскольку движутся крайне низко.

Одновременно Россия атакует Украину несколькими группами "шахедов". Ударные БПЛА заметили в ряде областей. По обновленным данным Воздушных сил, группа БПЛА движется куросм на Киев через Бровары.

Обновлено в 7:25. Одна из ракет направлялась на Киев. Одновременно в ВС заявили об угрозе баллистики с севера. Через несколько минут столичные паблики сообщили о взрывах. Это подтвердил мэр Виталий Кличко

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - сообщил он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия осуществляет ракетную атаку на Киев прямо сейчас.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко добавил, что враг запустил ракеты на низких высотах. Сейчас ПВО работает, но тревоги игнорировать нельзя.

По обновленным данным Воздушных сил, еще одна ракета движется в сторону Киева. В местных пабликах сообщают, что в Киеве очень громко. Раздаются взрывы, ракетная атака продолжается.

Обновлено в 7:38. По данным мониторнговых каналов, крылатых ракет в воздушном пространстве уже нет, но враг атакует баллистикой. Еще одна ракета летит на Киев. Над городом видно густой черный дым.

Массированный обстрел Украины

Как известно, Россия не осуществляла массированных обстрелов с 26 августа, когда по территории страны выпустили 127 ракет и 109 ударных дронов.

Эксперты предупреждали, что оккупанты могут накапливать ракеты для новой атаки. Они ежедневно продолжают осуществлять террористические обстрелы городов и поселков, убивая людей.

Напомним, что 11 ноября РФ имитировала массированный обстрел Украины - в небе тогда фиксировали до 13 бомбардировщиков Ту-95МС и три истребителя МиГ-31К.

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