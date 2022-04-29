Российский вертолет обстрелял неуправляемыми ракетами территорию вблизи государственной границы в Сумской области.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.
"Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" военный вертолет рашистов совершил обстрел украинской территории", - говорится в сообщении.
В частности, обстрел велся неуправляемыми ракетами.
Как рассказал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8.
"Один из вертолетов осуществил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины. Пострадавших нет", - добавил Живицкий.
Обстрелы Сумской области
Как сообщал УНИАН, ранее вражеские войска за сутки дважды обстреляли Сумщину с территории России. Фиксировались более 50 "прилетов" за 30 минут.
Сегодня утром оккупанты обстреляли Сумщину с территории РФ, выпустив более 30 мин. В одном случае враг палил по перепутью между тремя селами Шосткинского района. Во время другого обстрела рашистов мины рвались на окраине одной из этих деревень.