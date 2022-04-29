Обстрел произошел на участке отдела пограничной службы "Юнаковка".

Российский вертолет обстрелял неуправляемыми ракетами территорию вблизи государственной границы в Сумской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

"Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" военный вертолет рашистов совершил обстрел украинской территории", - говорится в сообщении.

В частности, обстрел велся неуправляемыми ракетами.

Как рассказал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8.

"Один из вертолетов осуществил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины. Пострадавших нет", - добавил Живицкий.

Обстрелы Сумской области

Как сообщал УНИАН, ранее вражеские войска за сутки дважды обстреляли Сумщину с территории России. Фиксировались более 50 "прилетов" за 30 минут.

Сегодня утром оккупанты обстреляли Сумщину с территории РФ, выпустив более 30 мин. В одном случае враг палил по перепутью между тремя селами Шосткинского района. Во время другого обстрела рашистов мины рвались на окраине одной из этих деревень.

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