Оккупанты вели огонь по территории Эсманской общины и селу Бачевск.

Вражеские войска за прошедшие сутки дважды обстреляли Сумщину с территории России. На территории области фиксировали более 50 "прилетов" за 30 минут.

Об этом поздно вечером 27 апреля в Telegram сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Эсманская община. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов... Более полусотни прилетов за последние полчаса. Потери уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью Живицкий также обнародовал видео, в котором рассказал, что за последние сутки это был уже второй обстрел территории Сумщины со стороны России.

"За последние сутки у нас, к сожалению, дважды состоялись обстрелы территории Сумской области со стороны страны-агрессора – Российской Федерации", – сообщил председатель ОВА.

Он также сообщил, что вечером 27 апреля оккупанты обстреляли село Бачевск, подтвержденной информации о раненых или погибших людей пока нет. По мнению Живицкого, хаотичные обстрелы со стороны оккупантов связаны со взрывами, которые все чаще раздаются на территории РФ.

Справка УНИАН. Эсманская община размещена на территории Шосткинского района Сумской области, в ее состав входят 30 населенных пунктов. Административный центр общины – пгт Красное.

Село Бачевск с населением около 400 человек расположено вблизи автодороги международного значения М02 "Копти – Глухов - Бачевск". Одноименное название имеет и пункт пропуска "Бачевск" через государственную границу Украины на границе с Россией.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Сумщине ввели дополнительные ограничения. Они действуют в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского контролируемых приграничных районов.

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