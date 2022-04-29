Минометный обстрел велся со стороны российского села Городище.

Вражеские войска сегодня утром обстреляли Сумщину с территории РФ, выпустив более 30 мин. Это очередная провокация, поскольку оккупанты покинули Север Украины еще в начале апреля.

Об этом в Telegram сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня с 10 утра враг с территории РФ снова стрелял по Сумской области. Более 30 минометных мин прилетели на нашу территорию, выпущенные со стороны российского села Городище. В одном случае враг стрелял по перепутью между тремя селами Шосткинского района. Во время другого обстрела рашистов мины рвались на окраине одной из этих сел", – рассказал председатель ОВА.

Он добавил, что защитники Украины во время обстрелов не пострадали.

Россияне не впервые обстреливают минами Сумщину

Так, 20 апреля наряды пограничников уже фиксировали, как с территории России из "Градов" обстреливали территорию Сумской области. 26 и 27 апреля вражеские войска снова устроили обстрелы.

По мнению Живицкого, хаотичные обстрелы со стороны оккупантов связаны со взрывами, которые все чаще раздаются на территории РФ.

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