Перемирие грозит сохранением врагом всех захваченных украинских территорий.

Россия осознала, что темпы истощения ее экономики и вооруженных сил не успевают за темпами пополнения этих ресурсов. Именно поэтому врагу нужна передышка, но прекращать войну в Украине он не собирается.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский.

"Если проанализировать те заявления, на каких Путин намеревается навязать Украине прекращение огня - сохранение за РФ всех оккупированных территорий, отступление и разоружение Украины и так далее - это чушь, на которую Украина никогда не пойдет. Но нас попытаются принудить к этому и посадить за стол переговоров. А если Украина на это не пойдет, обвинить в том, что Украина не хочет мира", - объяснил он.

По словам эксперта, если посмотреть на всю историю независимой Украины, то видно, что Россия постоянно пыталась оградить нашу страну от экономических, финансовых и политических партнеров.

"И в этом, в общем, суть того нейтралитета, который нам навязывали, в том числе изнутри. Объявив Украину нейтральной страной, Запад, как законопослушный партнер, соблюдал бы все договоренности. А Россия чихать на них хотела и продолжила бы втягивать Украину в орбиту своего влияния", - добавил он.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак назвал оптимальный для Запада вариант завершения войны в Украине.