Противники не могут извлечь выгоду из предыдущих успехов в районе Бахмута и Авдеевки, подчеркнули аналитики.

У армии РФ в Украине есть очень серьезная проблема - на востоке нашей страны она не может превратить тактические успехи в оперативные.

Оккупационные войска, вероятно, так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительных территориальных достижений, которые приведут к оперативным успехам, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Неспособность российских войск извлечь выгоду из предыдущих успехов в районе Бахмута и Авдеевки является примером более фундаментальной российской военной проблемы - продемонстрированной неспособности превратить тактические успехи в оперативные успехи", - отмечается в материале.

Аналитики подчеркнули, что оккупанты постоянно не могли воспользоваться преимуществами тактических прорывов для маневра в тыловых районах украинских сил или разрушить значительные участки оборонительных линий наших войск, поэтому они постоянно дают защитникам Украины возможность для тактического отхода и восстановления защищаемых позиций, против которых потом должны начать новые атаки.

"Это явление помогает объяснить чрезвычайно медленные темпы продвижения России на восток и убедительно свидетельствует о том, что россияне не смогут занять гораздо больше позиций в ближайшие месяцы, если ситуация не будет развиваться непредвиденным образом", - спрогнозировали в ISW.

Напомним, российские войска без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. На части востока Украины идут ожесточенные бои.

Украинские воины дают захватчикам достойный отпор. Уже уничтожены 45,2 тыс. врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: