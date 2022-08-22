Военный эксперт Николай Сунгуровский: Мощный ракетный удар на День независимости может стать частью крупной наступательной кампании РФ

Директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Николай Сунгуровский в интервью УНИАН рассказал, чего украинцам опасаться 24 августа, может ли Россия повторить наступление на Киев с Беларуси, а также что поможет увеличить военный потенциал ВСУ и переломить ситуацию в войне.

Всю прошлую неделю украинцы обсуждали публикацию Washington Post о том, как США пытались предупредить Украину о полномасштабном российском вторжении, и рассуждали, как могли бы поступить, если бы население получило больше информации об этом. По вашему мнению, можно ли было действительно предугадать действия РФ и всех предупредить?

Трудность предсказания таких действий в том, что мы пытаемся мыслить в рамках рациональной логики. Если бы Россия мыслила также, то все было бы намного проще. Но когда страной управляет невменяемый человек, который сам для себя строит какие-то картинки мира и обижается на весь мир, что они не живут в такой картинке, предсказать его действия очень сложно.

Очень многие эксперты, в том числе иностранные, мыслили каким образом? Что той российской группировки, которая на тот момент находилась на границах с Украиной, недостаточно, чтобы захватить всю Украину. Сравнивали численность вооруженных сил Украины и этой группировки, давали оценки, что ее недостаточно, чтобы пробить украинскую оборону. Но не учитывался тот факт, что современная война строится по-другому. И не обязательно на всем фронте всей этой группировкой, навалом пытаться сокрушить ВСУ.

С другой стороны, в январе-феврале звучали и мнения, что Россия может ударить по отдельным направлениям. В частности, речь шла о новой эскалации на Донбассе.

Еще в начале февраля я говорил о планах блицкрига. Предполагал, что российские силы будут сосредоточены на отдельных направлениях. И по этим отдельным направлениям будут нанесены удары. А дальше ситуация будет развиваться настолько, насколько будут позволять силы как с одной, так и с другой стороны. Единственное отличие от той ситуации, как она в результате развивалась, состояло в том, что я предполагал: сначала они попытаются провести очень сильную, мощную операцию по дестабилизации Украины по казахстанскому варианту, а потом уже по слабым местам ударят той группировкой, которая у них есть.

В принципе, за исключением вот этой первой части, так оно и произошло. Удар был по всем направлениям. Продвинулись они ровно настолько, насколько им позволили ВСУ. А дальше пошло, скажем так, освоение захваченных территорий, в том числе попытка проведения "референдумов".

И такие прогнозы были не только у меня. Много экспертов предсказывали что-то подобное.

Тем не менее, получается, что, несмотря на все предупреждения, мы оказались неготовы?

Я не хочу сказать, что наши вооруженные силы были не готовы. Наши вооруженные силы были готовы и к такому варианту.

Россия с ее 140 миллионами населения и огромной армией имела возможности сосредоточить свои силы по всей границе Украины, включая украино-белорусскую. Мы вынуждены были ту численность вооруженных сил, которая у нас была (на тот момент она составляла 260 тысяч человек) рассредоточить по всей границе. Однако России не удалось достичь какого-либо успеха, потому что их подвело пренебрежительное отношение к более слабой стороне.

Построение наступательной группировки так, как они это сделали, было просто глупым с их стороны. И поэтому и на киевском, и на восточном направлении на начальных этапах им не удалось достичь тех целей, которые они ставили.

Но наступление из Крыма далось им довольно легко, Херсон за считанные дни оказался в оккупации.

В принципе, если бы не "кроты" внутри нашей власти, все пошло бы совсем по-другому. Если бы не было захвата Херсона, который был просто сдан за счет "хорошей работы" этих кротов, ситуация сложилась бы иначе.

Вы сказали, что России не удалось достичь желаемых целей. Поэтому сейчас, через полгода после начала "специальной операции", российская сторона всячески пытается склонить Украину к переговорам?

Они осознали, что темпы истощения и российской экономики, и российских вооруженных сил не успевают за темпами пополнения этих ресурсов. Поэтому им нужна серьезная передышка. Но они не собираются прекращать войну.

Если проанализировать те заявления, на каких Путин намеревается навязать Украине прекращение огня – сохранение за РФ всех оккупированных территорий, отступление и разоружение Украины и так далее – это чушь, на которую Украина никогда не пойдет. Но нас попытаются принудить к этому и посадить за стол переговоров. А если Украина на это не пойдет, обвинить в том, что Украина не хочет мира.

Это, кстати, было всегда. Если посмотреть на всю историю независимой Украины, РФ пыталась постоянно оградить ее от партнеров – экономических, финансовых, политических. И в этом, в общем, суть того нейтралитета, который нам навязывали, в том числе изнутри. Объявив Украину нейтральной страной, Запад, как законопослушный партнер, соблюдал бы все договоренности. А Россия чихать на них хотела и продолжила бы втягивать Украину в орбиту своего влияния.

Сейчас РФ, с одной стороны, запрашивает переговоры, передышку, а с другой стороны, стягивает к украинской границе и на оккупированные территории ракеты, пусковые установки, боеприпасы.Это свидетельствует о новых массированных ракетных ударах? Насколько сильно стоит беспокоиться?

Беспокоиться стоит, это война. Беспокоиться стоит каждый день. ВСУ к этому готовы. Военно-политическое руководство тоже так легко, как в первые дни, к этому не относится. Война научила нас мыслить по-военному.

А то, что происходит стягивание ракетных сил… Тут можно предположить несколько вариантов. При этом, вариант массированного удара на День независимости Украины – не самостоятельный. Он может стать частью крупной наступательной кампании.

Нельзя забывать, что в резерве у РФ находится еще третий армейский корпус, который формируется в Мулино. Еще есть 40 добровольческих батальонов, которые формируются по всей России (они, в основном, идут на восток, чтобы хоть как-то сковать наши силы). Но не думаю, что они будут ударным кулаком. А вот та группировка, которая собирается в Беларуси, - она может.

Собственно, то, что в Беларусь стягиваются и ракеты С-300 – это, думаю, прикрытие. Это попытка показать, что готовятся обстрелы наземных целей. На самом же деле готовится крупная наступательная операция, для которой необходима усиленная противовоздушная оборона. Тем более, на фоне той информации, что Украине передаются авиационные средства.

Усиление группировки в Беларуси является одним из признаков готовящейся наступательной операции. Но это не обязательно произойдет.

Буквально на днях Лукашенко сказал, что белорусы ни за что не будут участвовать в боевых действиях против Украины… Но прозвучало это как "звоночек", что все-таки будут.

Война научила нас каждый день быть готовыми к таким событиям. На уровне обывателя – это дело каждого. Но местные органы самоуправления, военно-гражданские администрации, ВСУ каждый день, каждый час к этому готовы. Я вас уверяю. Все эти планы просматриваются, прорабатываются, готовятся контрмеры. Второго Херсона уже не будет.

Может ли Киев стать целью такой операции, если прогнозы оправдаются? Или "приготовиться" нужно Волыни, Ровенщине, Житомирщине?

Повторюсь, мы можем рассуждать в рамках рациональной логики. А что им взбредет в голову? Путин может приказать наступать в двух направлениях, в трех направлениях… Человеческие жертвы его совершенно не интересуют. Сколько будет положено людей – не важно.

И все же?

Думаю, основное направление будет на Ровно, Житомир. Чтобы перерезать наши логистические магистрали поставок западной помощи.

В последнее время часто появляется информация о том, что от России стоит ждать неприятных "сюрпризов" как раз к Дню независимости Украины. Что это может быть? Большая наступательная кампания из Беларуси? Попытка закрепиться на востоке Украины? Удар на юге, чтобы оставить за собой коридор в Крым?

Очень трудно сказать. Эти три направления – Беларусь, восток и юг – главные.

Я считаю, что для российских войск наиболее критичным является юг, который они имеют большую вероятность потерять. Также важны неразрешенные цели на востоке, где они даже не вышли на границы Луганской и Донецкой областей. В этом контексте Беларусь может оказаться отвлекающим маневром. Но масштабное сосредоточение ракетных войск в Беларуси, по меньшей мере, настораживает.

Нас подводят к тому, чтобы мы рассредоточивали свои силы по всем этим направлениям. Тогда россиянам будет легче обнаружить бреши в нашей обороне и пробить эти бреши.

Я не могу предположить, где именно произойдет наступательная операция. Для этого нужно четко отслеживать перемещение российских резервов. К примеру, куда пойдет вышеназванный третий армейский корпус. Куда пойдут батальоны из той же Чечни. Куда пойдут танковые батальоны из-под Перми.... Эти телодвижения российских войск покажут направление главного удара. Но наша разведка все отслеживает.

С недавних пор на юге, особенно в Крыму, часто слышны "хлопки", сгорел аэродром "Саки", склады боеприпасов в Джанкое, беспилотник "атаковал" штаб Черноморского флота в Севастополе… Насколько все это дезорганизовывает россиян?

Ну, многие уже хорошо потроллили россиян: "Нечего курить там, где это запрещено" (смеется).

А если серьезно, все это оказывает очень сильное воздействие. Во-первых, прямое, поскольку передовые российские части остаются без логистики, без поддержки не только снарядами, боеприпасами, но даже продовольствием. Что такое, когда солдат сидит в окопе и не получает питания? Во-вторых, когда проходит информация, что органы управления уже удрали и их бросили, это дает дополнительный эффект: это сильно влияет на психику, на моральное состояние войск. В-третьих, эти "окурки" в Крыму, воздействуют не только на вооруженные силы, но и на население. Особенно на россиян, которых в Крым завезли после 2014 года (а этих "туристов", по некоторым оценкам, около 500 тысяч). Поэтому мы действуем очень правильно.

Уже первые "хлопки" привели к тому, что Керченский мост – перегружен. Они начали массово бежать. Сам мост пока еще не атакован, чтобы дать возможность удрать как можно большему количеству российских "туристов".

Кроме того, это загружает транспортные магистрали, которых в Крыму не так и много, чтобы поместить туда и подвоз материальных средств российской армии, и бегущих российских граждан. Это приводит к перегрузке логистических маршрутов. Вследствие чего они вынуждены сосредотачивать какие-то свои войска и базы на каких-то участках, а мы получаем возможность их обстреливать.

Поэтому они вывели в море корабли Черноморского флота?

Конечно, они вывели все в море, чтобы мы их не достали. Но Черное море не такое большое, чтобы они могли куда-то убежать. Захватывая, освобождая наши территории, мы подтягиваем линию применения наших боевых средств, в том числе противокорабельных, противовоздушных. Поэтому они вынуждены уходить. Большинство российских кораблей уже вовсе находятся в Новороссийске.

Возвращаясь к теме "сюрпризов" к 24 августа, существует ли вероятность проведения россиянами некоего показательного "судебного процесса" над украинскими защитниками из "Азова"?

Нельзя этого исключать. Эта спецоперация идет давно и связана, опять же, с попытками усадить Украину за стол переговоров. Мы как бы получаем месседж: если вы не идете на переговоры, получаете масштабные жертвы среди мирного населения, получаете удары по инфраструктуре, мы откусываем еще один кусок вашей территории… Сюда же – процесс над "Азовом", ядерный шантаж, зерновой, энергетический… Все сводится к тому, что, мол, если вы не согласитесь, вам будет еще хуже.

Мы давно этот месседж получаем. Просто сейчас это приурочено к 24 августа.

Из-за любви Кремля к "красивым" датам?

Да, у них есть любовь к этим датам.

А глобально цели у РФ не поменялись. Они не могут смириться с тем, что по соседству с Россией находится Украина, которая не подчиняется указкам Кремля. Это для них - главная болевая точка. Поэтому идет речь об уничтожении Украины и всего украинского: не только какие-то территориальные приобретения, а настоящий геноцид. Мы с этим сталкиваемся на каждом шагу.

К чему нам стоит готовиться в ближайшее время?

Ближайшую неделю нужно просто пересидеть. Пережить. Не игнорировать тревоги… Если будет массированный удар – переживем.

А дальше – осенью, зимой?

Окончание горячей фазы войны не означает окончания войны. Война будет продолжаться до тех пор, пока у нас будет такой сосед. А какие сценарии будут? Будет зависеть от многих факторов.

РФ пока еще может поддерживать ситуацию в нынешнем состоянии – мяса и железа там навалом и сейчас идет их "утилизация". То, что наша стойкость не снизится, я могу гарантировать. Не могу гарантировать стойкости Европы и США по оказанию нам помощи. Здесь большой вопрос.

Зимой на первое место выходят тепло, продовольствие, ощущение собственной безопасности… Среднестатистический обыватель в Европе может начать говорить: "Сколько можно, давайте прекращать! Если не можем Россию уговорить, давайте уговорим Украину…".

Еще один фактор – перед коллективным Западом стоит вопрос: до какого уровня нужно усилить потенциал Украины, чтобы нанести поражение России? Но у Запада пока нет единого видения: а что такое Россия после ее поражения? Насколько поражение повлияет на Россию? Она распадется? Она ослабнет? Она исчезнет с географической карты? Что будет?..

Многие боятся ядерного потенциала РФ.

Да, они говорят: "Если Россия распадется, в какие руки попадет это ядерное оружие?". Хотя, в принципе, это технический вопрос, который решаем. Советский Союз распадался и ядерное оружие оказалось "в руках" России, Белоруссии, Казахстана, Украины. Вышли же из этого положения? Можно выйти и из положения, когда распадется Россия.

Тут вопрос еще в другом. Распад России будет сопровождаться нежелательными последствиями. Во-первых, к примеру, часть территорий РФ может оказаться в руках Китая. А Китай – главный соперник США. Они не хотят усиления КНР. Во-вторых, в таком случае Китай получает полный контроль за восточным побережьем Тихого океана. И это дополнительный раздражитель для США и их гегемонии в этом регионе, а также раздражительный фактор для соседей Китая...

И все же, что дальше? Произойдет ли какой-то перелом до конца года? Что должно случиться, чтобы он произошел?

А дальше... Например, в ноябре - выборы в США. Байден попытается усилить свои позиции и усилить помощь. Ленд-лиз, который нам постоянно обещают, будет более массовым. К этому подключается Пентагон со своими складами, которые и так хорошо используются, хотя и не в тех объемах и не теми темпами как нам хотелось бы, подключается и оборонная промышленность. От 800 компаний уже было 1300 предложений по возобновлению производства вооружений и помощи Украине. Это все включится.

Я ожидаю, что в середине осени мы такую помощь получим. Это будет серьезным довеском в достижении нами не паритета в оборонных потенциалах, а в создании преимущества в военных потенциалах. И тогда мы получим возможность организовывать какую-то контрнаступательную операцию.

Татьяна Урбанская

Татьяна Урбанская