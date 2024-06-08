ВСУ остановили российское наступление, когда начался поток оружия на миллиарды долларов.

В течение нескольких месяцев российская армия достигла лишь ограниченных успехов на поле боя против украинских войск, которые испытывают недостаток оружия и боеприпасов. Это все больший вызов для президента Владимира Путина, поскольку преимущество его армии начинает разрушаться, пишет Bloomberg.

Сейчас, когда Киев получает от своих американских и европейских союзников оружие на миллиарды долларов, окно для российского прорыва сужается, даже несмотря на то, что Россия продолжает обстреливать ракетами и беспилотниками украинские города, в том числе энергетическую инфраструктуру, говорится в статье.

Отмечается, что попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Украины в Харьковской области уже выглядит увязшей, не достигнув цели – создания буферной зоны вдоль границы. Украина утверждает, что наносит "очень большие потери" российским войскам в боях вокруг города Волчанск.

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К тому же российские войска лишь незначительно продвинулись вперед после взятия стратегического восточноукраинского города Авдеевка в феврале ценой огромных потерь за месяцы боев. Они уже несколько недель пытаются захватить ключевой населенный пункт Часов Яр на востоке Донецкой области.

"Российская стратегия истощения сил Украины является очень дорогой и кровавой для самой российской армии. Она может привести к чрезмерному истощению сил с российской стороны, что, в свою очередь, дает украинцам шанс на контрнаступление", – считает руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий сказал Руслан Пухов.

По словам журналистов, Путин настаивает на том, что его военные цели неизменны, и что Россия будет воевать столько, сколько потребуется для победы в Украине. Перед Украиной и союзниками стоит вызов сохранения сопротивления, которое в значительной степени зашло в тупик. Украинским войскам удалось удержать линию фронта, несмотря на задержки с поставками помощи и преимущества РФ.

К тому же с поступлением оружия от США Путину приходится сталкиваться с изменением отношения союзников Украины, которые ослабляют ограничения на нанесение ударов по территории РФ. "Перспективы России одержать победу в этом году значительно уменьшились в результате "возобновления поставок оружия и помощи. Россия, возможно, имеет наибольшее количество солдат, но много ее первоклассной бронетехники было уничтожено, и на восстановление армии до уровня 2022 года уйдут годы", – заявил старший научный сотрудник по вопросам наземных войн Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Решение Путина назначить Андрея Белоусова, экономиста, министром обороны в прошлом месяце вместо своего давнего союзника Сергея Шойгу подчеркнуло потребность России выжать больше из ограниченных ресурсов экономики, которая перегревается, добавляют авторы.

"Безусловно, обе стороны сталкиваются с огромными проблемами, особенно в вопросе замены погибших и раненых военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который снижает призывной возраст, хотя проблема с кадрами остается актуальной для армии", – говорится в публикации.

Россия не превратила свои преимущества на поле боя в значительные достижения, потому что ее командиры "тратят человеческие ресурсы, преследуя свои цели, а украинские войска эффективны в обороне, когда они обеспечены людьми и материальными средствами. Российская военная мощь все еще имеет существенные ограничения", – считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот.

Перспективы в войне

Глава России Владимир Путин косвенно указал, что украинские удары по российской территории с использованием предоставленного Западом оружия не пересекают предполагаемую российскую "красную линию", которая привела бы к российской ядерной эскалации.

Также Путин 7 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме сформулировал "теорию победы" в войне в Украине. Как говорится в анализе международного Института изучения войны, она предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное постепенное наступление в течение неопределенного времени, не дать Украине провести успешные оперативно значимые контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против украинских сил.

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