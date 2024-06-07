Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи, отметил один из аналитиков.

Боеприпасы и вооружение из одобренного весной пакета военной помощи США прибывают на фронт в Украине в количествах, достаточных для стабилизации ситуации. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявления украинских военнослужащих.

По мнению же аналитиков, прибытие западной помощи облегчило Украине защиту своих позиций, но пока не оказало решающего эффекта.

Как отметил старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи и, вероятно, будет продолжать наступление большую часть года.

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"Но в какой-то момент страна может столкнуться с нехваткой танков и бронетехники", - спрогнозировал он.

Командующий на северо-востоке Украины, лейтенант Денис Ярославский рассказал, что все же теперь украинские артиллерийские расчеты теперь могут чаще вести огонь по российским войскам. В частности, по его словам, к прошлой неделе у украинских сил было достаточно боеприпасов, чтобы удержать войска РФ на их нынешней позиции в Харьковской области:

"Наша артиллерия поражает скопления российских войск… Раньше наши артиллерийские батареи были очень осторожны с количеством снарядов, которые они могли использовать".

По мнению украинских и западных военных аналитиков, стратегия России по открытию нового фронта к северу от Харькова была направлена ​​на растягивание ограниченных сил Украины и ослабление обороны на Донбассе.

Роб Ли уверен, что российские войска "не извлекли выгоду из харьковского наступления, хотя им удалось заставить Украину перебросить ряд сил из Донбасс". Судя по спутниковым картам, ареной самых интенсивных боев за последние недели стал юг Донбасса.

Новый пакет военной помощи США - что сообщалось

Напомним, 7 июня в Париже президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов,

Отмечалось, что в пакет войддут боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger, ракеты для ПВО HAWK, гаубицы, бронетехника, патрульные катера, а также противотанковые системы Javelin и другое вооружение.

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