Теория Путина основывается на предположении, что Запад прекратит поддерживать Украину, однако это вряд ли произойдет, отмечают аналитики.

Президент России Владимир Путин 7 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме сформулировал "теорию победы" в войне в Украине. Как говорится в анализе международного Института изучения войны, она предусматривает, что российские войска смогут продолжать постепенное наступление в течение неопределенного времени, не дать Украине провести успешные оперативно значимые контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против украинских сил.

При этом оценка Путина о том, что Россия может "выдавить" украинские войска со всех земель, которые она желает оккупировать, предполагает, что Украина не будет приобретать и поддерживать живую силу и технику, необходимые для предотвращения попыток России продвигаться по фронту.

"Украинские силы ранее показали, что, когда они хорошо обеспечены, они могут помешать российским войскам добиться даже незначительных тактических успехов и начать контрнаступательные операции, которые освобождают важную в оперативном отношении территорию", - отмечают аналитики.

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Таким образом, отмечают аналитики, Украине следует как можно скорее оспорить российскую инициативу на фронте, поскольку "российские силы получают множество выгод от удержания инициативы, включая их способность проводить стратегию войны на истощение".

"Теория победы" Путина основана на способности России пережить и преодолеть обещанную Западом помощь Украине в сфере безопасности, а также на усилиях Украины по мобилизации большей части своей экономики и населения для военных действий. Это указывает на то, что Путин, вероятно, оценивает, что российские силы смогут использовать свои преимущества в живой силе и технике для подавления украинских сил", - пишет ISW.

Аналитики отмечают, что эта теория российского главы основана на критическом предположении, что Запад откажется от поддержки Украины ради победы России либо по своей собственной воле, либо в ответ на попытки России убедить Запад сделать это, что далеко не очевидно.

Война в Украине - заявление президента Владимира Зеленского

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не согласятся на территориальные уступки ради окончания войны.

"Может ли эта война закончиться на рубежах, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких рубежей для зла не существует, как и 80 лет назад. А если кто-то попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной", - заявил прездент.

Он выразил уверенность, что Украина сможет выиграть войну, поскольку верит в свою победу, как и союзные войска во время Второй мировой войны.

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